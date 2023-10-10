Инсайдеры слили фотографии складного смартфона OnePlus Open

Сегодня несколько зарубежных изданий опубликовали рендеры нового смартфона OnePlus Open, который является представителем сегмента складных смартфонов нового поколения. Если эти рендеры действительно верные, и у нас на самом деле нет в этом никаких сомнений, потому что изображение слишком качественное и не похоже на работу стороннего дизайнера. Кроме того, компания OnePlus не настолько популярна, чтобы кто-то тратил тысячи долларов на разработку рендера смартфона, который на самом деле не появится на рынке. Потому что это не Apple, и такого внимания к этой новости не привлечь. Следовательно, можно считать, что это реальное изображение предстоящего гаджета, который будет представлен в ближайшем будущем.

На данных изображениях можно увидеть внушительный островок с системой камер, которая включает основную камеру, сверхширокоугольную и, возможно, телеобъектив. Однако относительно телеобъектива есть некоторые сомнения, так как производитель вполне может использовать третью камеру в системе для определения глубины резкости и создания портретных снимков. Никакой информации о характеристиках этих камер пока нет, но в целом корпус смартфона выглядит весьма привлекательно, как настоящий флагман. Вероятно, этот гаджет будет пользоваться спросом, если его цена будет адекватной. Однако на рынке уже есть много складных смартфонов, поэтому придется конкурировать и по цене.
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