Инсайдеры слили характеристики нового смартфона TECNO

Некоторые инсайдеры считают, что хотя название ещё официально не подтверждено, новинка будет относиться к линейке Pova. Плюс, есть данные, что это будет первый смартфон в этом модельном ряде с AMOLED-дисплеем, что тоже достаточно интересно, особенно на фоне преимуществ новых экраном данного типа. При этом гаджет должен получить поддержку быстрой зарядки мощностью до 45 Вт и процессор Helio G99 от компании MediaTek — его основная фишка в том, что он производится по технологическому процессу 6 нм. Также есть информация о диагонали в 6,82 дюйма при частоте обновления в 90 Гц, встроенной памяти 8/256 ГБ и какой-то необычной фишке от дизайнеров. Вероятно, производитель вновь хочет привлечь внимание уникальным корпусом — скоро мы об этом узнаем детальнее.