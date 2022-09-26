Инсайдеры слили характеристики нового смартфона TECNO

Если вы следите за рынком современных смартфонов, то знаете, что практически никогда устройства не доходят до полноценного анонса без многочисленных сливов информации о новом гаджете. Это вполне нормально, так как путь смартфона от проекта до готового продукта в упаковке просто огромен, и на каждом из этапов кто-то может что-то сфотографировать или просто рассказать любознательным пользователям в сети. Именно это и произошло с компанией TECNO — если верить инсайдерам, в октябре компания должна привезти в Россию яркую новинку, но, к сожалению, пока что это всё, что может получить пользователь. Да, иногда деталей от поставщиков секретной информации не так много, но в этом случае нам повезло, так как всплыли некоторые характеристики смартфона.

Некоторые инсайдеры считают, что хотя название ещё официально не подтверждено, новинка будет относиться к линейке Pova. Плюс, есть данные, что это будет первый смартфон в этом модельном ряде с AMOLED-дисплеем, что тоже достаточно интересно, особенно на фоне преимуществ новых экраном данного типа. При этом гаджет должен получить поддержку быстрой зарядки мощностью до 45 Вт и процессор Helio G99 от компании MediaTek — его основная фишка в том, что он производится по технологическому процессу 6 нм. Также есть информация о диагонали в 6,82 дюйма при частоте обновления в 90 Гц, встроенной памяти 8/256 ГБ и какой-то необычной фишке от дизайнеров. Вероятно, производитель вновь хочет привлечь внимание уникальным корпусом — скоро мы об этом узнаем детальнее.
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