Инсайдеры слили в сеть характеристики AMD RX 7600

Похоже, что увеличение производительности этого сегмента связано с улучшениями архитектуры RDNA3. AMD могла бы также увеличить размер пула кэша Infinity Cache в RX 7600 по сравнению с предыдущим поколением RX 6600, но осталась верна 32 МБ кэш-памяти, что, безусловно, достаточно странное решение. При этом нет никакой точной информации об этом вопросе, но инсайдер говорит, что компания планирует использовать шину на 128 бита. Это крайне странно, потому что столь узкая шина не позволит видеокарте продемонстрировать действительно современную пропускную способность, которая так нужна в тяжёлых проектах. Будем ждать официального анонса и тестов, чтобы изучить новинку более детально, но пока что характеристики говорят о совершенно спорном решении. Да и цена не называется.