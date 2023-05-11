Инсайдеры слили в сеть характеристики AMD RX 7600

Известный поставщик секретной информации опубликовал в своих социальных сетях скриншот, который, судя по всему, содержит характеристики видеокарты AMD RX 7600, графического процессора среднего ценового сегмента, который компания готовится выпустить в обозримом будущем. Дизайн опубликованного материала соответствует стилю маркетинговых материалов AMD, так что, скорее всего, компания просто не смогла сохранить эту информацию в секрете и она попала в сеть. И если верить этой информации, RX 7600 будет оснащена 32 вычислительными блоками RDNA3, то есть речь о 2048 потоковых процессорах. Это такое же количество, как у предыдущего поколения RX 6600 XT, но больше, чем у RX 6600.

Похоже, что увеличение производительности этого сегмента связано с улучшениями архитектуры RDNA3. AMD могла бы также увеличить размер пула кэша Infinity Cache в RX 7600 по сравнению с предыдущим поколением RX 6600, но осталась верна 32 МБ кэш-памяти, что, безусловно, достаточно странное решение. При этом нет никакой точной информации об этом вопросе, но инсайдер говорит, что компания планирует использовать шину на 128 бита. Это крайне странно, потому что столь узкая шина не позволит видеокарте продемонстрировать действительно современную пропускную способность, которая так нужна в тяжёлых проектах. Будем ждать официального анонса и тестов, чтобы изучить новинку более детально, но пока что характеристики говорят о совершенно спорном решении. Да и цена не называется.