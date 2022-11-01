Intel Arc A750 получила прирост производительности в старых играх

Ещё на момент официального анонса было ясно, что у видеокарты Intel Arc A750 достаточно приличная производительность, но есть проблемы с драйверам. Удивительно, конечно, что такая огромная компания не смогла наладить производство драйверов, но, с другой стороны, это не такая уж проблема — сейчас ситуация гораздо лучше. Более того, энтузиасты протестировали видеокарту Intel Arc A750 в старых играх, двухгодичной давности, например, и оказалось, что в них видеокарта с момента обновления драйверов получила значительный прирост производительности. Вероятно, причина в том, что разработчики использовали более современные драйвера для обработки проектов на старых архитектурах, так что если вы не гонетесь за конкретными видеоигами текущего года, то ситуация должна быть приличной.

Более того, теперь разработчики из компании работают над улучшением драйверов нового поколения, чтобы видеокарта Intel Arc A750 показывала приличный буст производительности и в новых проектах. Для этого нужно реализовать поддержку множества современных библиотек, поддержку работы с различными технологиями, но в конечном итоге пользователь получит крайне качественный продукт, на котором вполне можно будет играть с удовольствием. И если вы давно хотели видеокарту, но пока что не горите желанием брать свежую новинку от красной или зелёной команды, то можно вполне поискать в продаже Intel Arc A750 от компаний-партнёров, у которых довольно неплохие решения получаются.