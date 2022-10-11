Intel Arc A770 продают по безумной цене

Буквально недавно компания Intel официально запустила в продажу видеокарты Intel Arc A770, которые являются флагманскими устройствами производителя. Стоит отметить, что эти видеокарты пользовались большим спросом среди покупателей со всего мира, судя по опросам, но на момент старта продаж спрос резко упал. И, как оказалось, основная причина в том, что производитель просто не смог реализовать ту цену, которую он обещал на презентации. В ходе официального мероприятия представители компании Intel рассказали, что Intel Arc A770 будут продавать за 329 долларов — это вполне приятная цена, учитывая, что видеокарта должна конкурировать с RTX 3060, которую продают примерно за ту же сумму. Вот только на деле оказалось, что дешевле 430 евро купить Intel Arc A770 просто не выйдет.

Естественно, новость многих огорчила, так как 430 евро это лучший из вариантов — на самом деле многие ритейлеры продают модель за 460-500 евро в Европе. Это значит, что видеокарта по цене сопоставима с RTX 3070 Ti, хотя в плане производительности Intel Arc A770 вдвое слабее этого конкурента. При этом у Intel нет того набора технологий и связей с разработчиками видеоигр, чтобы эта модель казалась такой привлекательной. Вероятно, при цене в 329 долларов это была бы очень крутая видеокарта, но при цене под 500 евро даже смотреть в сторону Intel Arc A770 никто не станет. Это слишком высокая цена для видеокарты, которая обладает производительностью на уровне одной из самых доступных моделей NVIDIA.
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