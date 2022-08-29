Intel Arc Alchemist A380 получила обновление драйверов

Intel только недавно вышла в категорию графических карт, где такие компании, как NVIDIA и AMD, присутствуют на рынке уже много лет. Intel неустанно работала над оптимизацией и исправлением любых несоответствий и ошибок в играх, выпущенных ранее за последние несколько десятилетий. Лиза Пирс, вице-президент и генеральный менеджер группы визуальных вычислений в Intel, подтвердила, что Intel работает над «оптимизацией производительности графического процессора Arc» для API для DirectX 9 и 11. DirectX 11 и 12 похожи, но новый API предлагает дополнительные возможности, оптимизации и исправления, которых не было в предыдущих версиях. Более недели назад Intel выпустила новый драйвер, который устранил многие несоответствия совместимости их видеокарт, чтобы в итоге старые игры работали достаточно хорошо.