Intel Arc Alchemist A380 получила обновление драйверов

Информационное издание PC Games Hardware протестировало несколько игр на графической карте Intel Arc Alchemist A380, пока единственной графической карте Arc, доступной для настольных ПК, и обнаружила, что для большинства геймеров она работает достаточно хорошо. Веб-сайт провел тестирование не для сравнения с другими видеокартами, а для демонстрации того, насколько хорошо драйверы Intel Arc работают в списке из 50 игр (старых и современных). В то время как Intel усердно работала над настройкой производительности своих графических процессоров Arc в современных API, таких как DX12 и Vulkan, старые игры, использующие API DX11, DX12 и OpenGL, до сих пор не получили хорошей поддержки. И по уважительной причине.

Intel только недавно вышла в категорию графических карт, где такие компании, как NVIDIA и AMD, присутствуют на рынке уже много лет. Intel неустанно работала над оптимизацией и исправлением любых несоответствий и ошибок в играх, выпущенных ранее за последние несколько десятилетий. Лиза Пирс, вице-президент и генеральный менеджер группы визуальных вычислений в Intel, подтвердила, что Intel работает над «оптимизацией производительности графического процессора Arc» для API для DirectX 9 и 11. DirectX 11 и 12 похожи, но новый API предлагает дополнительные возможности, оптимизации и исправления, которых не было в предыдущих версиях. Более недели назад Intel выпустила новый драйвер, который устранил многие несоответствия совместимости их видеокарт, чтобы в итоге старые игры работали достаточно хорошо.