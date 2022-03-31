Intel Arc DG2-512 имеет больше транзисторов чем GA104 и Navi 22

Появились некоторые интересные технические подробности двух графических процессоров серии Intel Arc «Alchemist». В частности, более крупный чипсет DG2-512, составляющий основу серий Arc 5 и Arc 7, интересен тем, что он больше во всех отношениях, чем процессор как от NVIDIA, так и от AMD. В приведенной ниже таблице сравниваются физические характеристики DG2-512 с NVIDIA GA104 и AMD Navi 22. Этот сегмент графических процессоров имеет довольно мощные варианты использования, включая собственный игровой процесс 1440p или игру в разрешении 4K с повышением производительности.

DG2-512 построен на основе 6-нм узла TSMC, самого передового узла среди трех графических процессоров этого класса. Он имеет самую высокую плотность транзисторов 53,4 мТр / мм², наибольшую площадь кристалла 406 мм² и наибольшее количество транзисторов 21,7 миллиарда. Графическая архитектура Xe-HPG предназначена для полной поддержки функций DirectX 12 Ultimate, а специальное оборудование DG2-512 — для трассировки лучей и ускорения искусственного интеллекта. Arc A770M является самым быстрым продуктом на основе кремния. DG2-512 имеет пропускную способность FP32, равную 13,5 терафлопс, по сравнению с 13,2 терафлопс у Navi 22 в видеокарте Radeon RX 6700 XT и 21,7 терафлопс у GA104, который был в видеокарте GeForce RTX 3070 Ti.