Intel Arc выйдет в 2022 году и будет конкурировать с RTX 3070

Стоит напомнить, что Intel ранее выпустила DG1 — видеокарту, которая была выпущена только для тестирования разработчиками, и которая во многом похожа на версию GDDR5 видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1030. В настоящее время нет информации о спецификациях будущей видеокарты Intel Arc, но трейлер от компании подтверждает, что она будет поддерживать современные функции, такие как трассировка лучей в реальном времени и «AI Accelerated Super Sampling», которые будут конкурировать с технологиями NVIDIA — в частности с технологиями DLSS и AMD FidelityFX. Если нынешняя нехватка видеокарт продлится до следующего года, у Intel появится уникальная возможность привлечь геймеров, отчаянно пытающихся заполучить хоть какую-то видеокарту для запуска любимых видеоигр на фоне дикого дефицита.