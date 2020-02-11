Intel Arctic Sound с TPD 500 Вт

Появилась довольно интересная информация о дискретной видеокарте компании Intel, которая была анонсирована на выставке совсем недавно. Как вы все знаете, у компании Intel будет целая линейка видеокарт, а самая старшая модель в линейке Intel Arctic Sound сможет похвастаться теплопакетом в 500 Вт. Это действительно очень высокий показатель, так как обычно у видеокарт теплопакет 250-280 Вт, а здесь 500 Вт, что сравнимо с некоторыми очень мощными блоками питания, нагруженными под завязку. Про процессоры даже говорит не стоит, так как ни у одного процессора на рынке такого TDP нет. Вероятно, производитель либо использует очень горячий процессор в видеокарте, либо принял решение ускорить его настолько, что теплопакет вырос очень сильно.