Intel DG1 показалась в сети

На просторах интернета появилась информация о дискретной видеокарте Intel DG1, которая, вероятно, в скором времени будет либо анонсирована, либо вовсе отправлена в продажу. Инсайдеры заявляют, что за основу производительности видеокарты будет взят чип на архитектуре Intel Xe, который, правда, уступает по характеристикам чипам той же компании NVIDIA. Вероятно, либо производитель хочет сделать упор на бюджетном сегменте, либо пока что говорить о производительности вообще рано, ведь это может быть вовсе инженерный образец. Будем надеяться, что производитель в ближайшем будущем все же анонсирует свою новую видеокарту, что позволит нам не думать о потенциальных характеристиках устройства. Все же хочется уже все узнать.