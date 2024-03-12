Intel Gaudi 2 оказалась мощнее NVIDIA H100 в генерации изображений

Соответственно, в модели Stability Diffusion 3 ускоритель искусственного интеллекта Intel Gaudi 2 продемонстрировал исключительные результаты. Стоит отметить, что данная модель имеет от 800 миллионов до 8 миллиардов параметров, но тестировалась версия с 2 миллиардами параметров. В результате теста Intel Gaudi 2 показал ускорение в 56% по сравнению с графическим ускорителем H100 80 ГБ и в 2,43 раза по сравнению с моделью A100 80 ГБ. Благодаря ёмкости 96 ГБ, Intel Gaudi 2 также позволила установить более широкие параметры для генерации изображений, чего нельзя сделать на графических ускорителях NVIDIA. Это позволило получить дополнительное ускорение в 35% по сравнению с A100. Так что в целом у Intel есть все шансы развиваться в этом направлении, отбирая сегмент у NVIDIA.