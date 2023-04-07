Intel Готовит к релизу видеокарты Arc Pro A60…

Соответственно, теперь компания Intel планирует добавить ещё один вариант видеокарты в свою линейку Arc Pro — более производительную модель Arc Pro A60. Согласно утечке, предполагается, что Intel Arc A60 и Arc A60M будут иметь 16 ядер Xe, что в два раза больше, чем на текущих видеокартах серии Arc Pro. A60 и A60M также получат более высокую тактовую частоту, чем предыдущие видеокарты серий A40 и A50, хотя конечная цифра может отличаться. Учитывая более высокую тактовую частоту и количество ядер, графические процессоры Intel Arc Pro A60, безусловно, не получат такого же компактного корпуса и энергопотребление у них будет выше. Но, с другой стороны, нужно понимать, что современные видеокарты уже давно ушли от экономного потребления энергии и сейчас компании больше интересуются вопросом производительности.