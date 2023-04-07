Intel Готовит к релизу видеокарты Arc Pro A60

Если верить информации из надёжных источников, компания Intel планирует расширить свою линейку доступных графических процессоров для рабочих станций с помощью новых мобильных и десктопных вариантов Arc Pro A60. Здесь стоит напомнить, что на самом деле компания Intel не предлагает обширного набора вариантов в своей серии видеокарт Intel Arc Pro. В настоящее время есть только три модели для потребителей — Intel Arc A30, A40 и A40M, которые используют производную от чипа графического процессора ACM-G11 и имеют 8 ядер Xe. При том данные графические процессоры могут быть реализованы только в ПК от OEM-производителей и не могут быть приобретены отдельно.

Соответственно, теперь компания Intel планирует добавить ещё один вариант видеокарты в свою линейку Arc Pro — более производительную модель Arc Pro A60. Согласно утечке, предполагается, что Intel Arc A60 и Arc A60M будут иметь 16 ядер Xe, что в два раза больше, чем на текущих видеокартах серии Arc Pro. A60 и A60M также получат более высокую тактовую частоту, чем предыдущие видеокарты серий A40 и A50, хотя конечная цифра может отличаться. Учитывая более высокую тактовую частоту и количество ядер, графические процессоры Intel Arc Pro A60, безусловно, не получат такого же компактного корпуса и энергопотребление у них будет выше. Но, с другой стороны, нужно понимать, что современные видеокарты уже давно ушли от экономного потребления энергии и сейчас компании больше интересуются вопросом производительности.