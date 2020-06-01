Intel Xe DG1 слабее конкурентов

Некоторое время назад, когда видеокарту Intel Xe DG1 только официально анонсировали, многие профессионалы говорили о том, что компания Intel сделала серьезный шаг в сторону дискретной графики, но нужно понимать, что эта видеокарта не тянет на игровую и создавалась для других целей. Более того, нужно понимать, что текущий тесты в различных программах не дают полного понимания того, что видеокарта на самом деле может, ведь пока что для нее нет драйверов, нет нужных пользователю приложений и прочих инструментов. Пока что очень рано говорить о том, что именно сможет делать видеокарта Intel Xe DG1. Но мы подождем полноценного релиза и тогда будем уже говорить о преимуществах и недостатках новой дискретной графики на рынке видеокарт.