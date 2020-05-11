Intel Xe готовится к релизу

Компания Intel планирует выйти на рынок дискретной графики уже достаточно давно, но сейчас производитель находится на финишной прямой. Инсайдеры говорят, что компания может показать свою первую видеокарту дискретного типа уже к концу 2020 года, хотя не факт, что пользователи смогут приобрести данную видеокарту и поставить себе в компьютер, ведь на текущий момент многие заводы работают очень плохо, так что есть шанс, что Intel просто проведет анонс, после чего полностью перейдет к следующей фазе производства и в продажу Intel Xe попадет только в 2021 году. Однако пока что это только фантазии и домыслы, тогда как говорить о реальном релизе пока что никто не может. Нет вообще никакой информации на тему того, когда производитель выпустит Intel Xe.