Intel будет выпускать процессоры для iPhone и MacBook

По сообщениям инсайдеров, Apple оценивает производственный процесс Intel 18A-P для своих процессоров серии M, причём первые реальные поставки намечены на 2027 год. Кроме того, аналитическая компания предположила, что чипы Intel могут появиться и в обычных версиях iPhone 21, которые должны выйти в 2028 году. Также аналитик Минг-Чи Куо недавно заявил, что Apple уже подписала с Intel соглашение о конфиденциальности и получила тестовые PDK-наборы для оценки передового техпроцесса 18A-P. По данным Куо, Intel идёт по графику и может начать поставлять младшие процессоры серии M уже в 2027 году. Как объяснялось ранее, техпроцесс 18A-P является первым процессом Intel, где поддерживается технология Foveros Direct — трёхмерная гибридная компоновка с прямым соединением, позволяющая накладывать чиплеты друг на друга через TSV.

Это логично для Apple, поскольку такая архитектура даёт гибкость в выборе режимов мощности и напряжения — то, что идеально вписывается в подход компании, стремящейся к оптимальному балансу между производительностью и энергоэффективностью. Аналитики GF Securities, Джефф Пу и Эван Ли, в новой записке согласились с выводами Куо, но пошли ещё дальше, предположив, что Apple может использовать техпроцесс 18A-P и для обычных моделей iPhone, которые выйдут в 2028 году. Скорее всего, данные модели получат название iPhone 21, но пока что это лишь предположения аналитиков рынка смартфонов. Сама Apple ничего не комментировала.