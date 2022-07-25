Intel отправила A770 16 ГБ и A750 8 ГБ на обзор по всему миру

Intel объявила в своем сообществе Discord, что разработчики компании приступили к запуску полного семейства графических карт Arc для настольных ПК, включая лучшие варианты A770 16 ГБ и A750 8 ГБ, которые будут отправлять рецензентам и победителям Xe-HPG Scavenger Hunt этим летом. Intel также подтвердила, что победители состязания Xe-HPG Scavenger Hunt получат графическую карту Arc A770 16 ГБ в качестве приза «Премиум» и графическую карту Arc A750 8 ГБ в качестве приза «Производительность». В линейке видеокарт серии Intel Arc 7 будет использоваться флагманский графический процессор ACM-G10, и мы уже знаем о мобильных вариантах, которые включают Arc A770M и Arc A730M. Точно так же Arc A770 является одним из лучших вариантов для настольных ПК, который оснащен полной конфигурацией ACM-G10, использующей 32 Xe-Core для 4096 ALU и 32 блока трассировки лучей.

Что касается тактовой частоты, GPU должен работать с пиковой частотой 2,4 ГГц, что всегда будет выше заявленной тактовой частоты графического процессора. На частоте 2400 МГц графический процессор должен обеспечивать около 20 терафлопов мощности FP32. Карта поставляется с TGP около 225 Вт. Ожидается, что видеокарта будет находиться между RTX 3060 Ti и RTX 3070 с точки зрения производительности, но пока что не совсем понятно, какие будут цены на эту новинку в розничной продаже. Всё же стоит понимать, что именно цена сейчас является решающим параметром при выборе видеокарты у геймеров по всему миру.