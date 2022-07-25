Intel отправила A770 16 ГБ и A750 8 ГБ на обзор по всему миру

Intel объявила в своем сообществе Discord, что разработчики компании приступили к запуску полного семейства графических карт Arc для настольных ПК, включая лучшие варианты A770 16 ГБ и A750 8 ГБ, которые будут отправлять рецензентам и победителям Xe-HPG Scavenger Hunt этим летом. Intel также подтвердила, что победители состязания Xe-HPG Scavenger Hunt получат графическую карту Arc A770 16 ГБ в качестве приза «Премиум» и графическую карту Arc A750 8 ГБ в качестве приза «Производительность». В линейке видеокарт серии Intel Arc 7 будет использоваться флагманский графический процессор ACM-G10, и мы уже знаем о мобильных вариантах, которые включают Arc A770M и Arc A730M. Точно так же Arc A770 является одним из лучших вариантов для настольных ПК, который оснащен полной конфигурацией ACM-G10, использующей 32 Xe-Core для 4096 ALU и 32 блока трассировки лучей.

Что касается тактовой частоты, GPU должен работать с пиковой частотой 2,4 ГГц, что всегда будет выше заявленной тактовой частоты графического процессора. На частоте 2400 МГц графический процессор должен обеспечивать около 20 терафлопов мощности FP32. Карта поставляется с TGP около 225 Вт. Ожидается, что видеокарта будет находиться между RTX 3060 Ti и RTX 3070 с точки зрения производительности, но пока что не совсем понятно, какие будут цены на эту новинку в розничной продаже. Всё же стоит понимать, что именно цена сейчас является решающим параметром при выборе видеокарты у геймеров по всему миру.
Видеокарта Sycom RTX 3090 Ti G-Master Hydro оснащена жидкост…
Японская компания Sycom выпустила видеокарту RTX 3090 Ti G-Master Hydro для своих готовых систем. Видеока…
AMD готовится представить видеокарту Radeon RX 6700 Sapphire…
AMD планирует выпустить новую видеокарту среднего класса RX 6700 (не XT). Появилось новые изображения кар…
Intel купила еще одну компанию для своей видеокарты…
Компания Intel Graphics официально сообщила в своих социальных сетях, что приобрела финскую компанию Siru…
NVIDIA демонстрирует систему охлаждения GeForce RTX 4090 Ti…
Видеокартам NVIDIA нового поколения приписывают невероятную прожорливость до 600 Вт потребляемой мощности…
Компания из Китая Vastarmor выпустила видеокарты Radeon RX 6…
Китайский производитель видеокарт Vastarmor выпустил две новые видеокарты серии Radeon RX 6900 XT: Radeon…
NVIDIA представила видеокарту с СЖО…
Начиная с конца этого года NVIDIA начнет продавать версию своего графического процессора A100 с жидкостны…
В сети появились изображения GeForce RTX 4090 Ti и RTX 4090…
Предполагаемые рендеры видеокарт следующего поколения «Ada Lovelace» от NVIDIA, GeForce RTX 4090 Ti и RTX…
Графический процессор AMD Radeon HD 7970 получил драйвер Adr…
Первая в мире видеокарта AMD с поддержкой DX12, Radeon HD 7970, получила поддержку драйвера Adrenalin 22.…
Обзор Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE (GV-R66EAGLE-8GD). Тесты видеокарты в 1080p и 1440pОбзор Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE (GV-R66EAGLE-8GD). Тесты видеокарты в 1080p и 1440p
Обзоры INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC (N307T3-086XX-1820VA45). Тесты видеокарты на новой платформе IntelОбзоры INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC (N307T3-086XX-1820VA45). Тесты видеокарты на новой платформе Intel
Обзор и тест ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC Edition 12GB (ROG-STRIX-LC-RTX3080TI-O12G-GAMING)Обзор и тест ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC Edition 12GB (ROG-STRIX-LC-RTX3080TI-O12G-GAMING)
Обзор COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced. Тесты видеокарты с AliexpressОбзор COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced. Тесты видеокарты с Aliexpress
Обзор Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP (NE6306T019P2-1041R). Видеокарта с изменяемым цветом корпусаОбзор Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP (NE6306T019P2-1041R). Видеокарта с изменяемым цветом корпуса
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor