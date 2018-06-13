Intel подтвердили выпуск high-end GPU в 2020 году

Intel работает над проектировкой графического процессора, который, как утверждается, будет выпущен в 2020 году. Первая видеокарта от Intel, скорее всего, станет графическим ускорителем для игр, машинного обучения и AI.В недавнем аналитическом событии на прошлой неделе глава Intel Брайан Кржанич также упомянул, что в 2020 году у них будут свои первые дискретные графические чипы. Будет интересно посмотреть, для какого рынка будут выпущены графические процессоры, вероятно, первые волны видеокарт будут поставляться центры обработки данных для ИИ, машинного обучения и вычисления.