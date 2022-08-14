Intel представила видеокарты Arc Pro A40 и Arc Pro A50

Компания Intel представила видеокарты Arc Pro A40 и Arc Pro A50.

Обе модели имеют 6 ГБ памяти GDDR6, поддерживают трассировку лучей в реальном времени и аппаратное кодирование AV1, а также оснащены четырьмя портами Mini DP 1.4. Arc Pro A40 имеет пиковое потребление 50 Вт. Она представлена в однослотовой конфигурации, а модель Arc Pro A50 - двухслотовая версия, с пиковым потреблением 75 Вт. Производительность в первом случае — 3,5 TFLOPS с одинарной точностью, во втором — 4,8 TFLOPS. Вместе с дискретными решениями представлен и мобильный GPU Intel Arc Pro A30M с памятью всего 4 ГБ GDDR и энергопотреблением от 35 до 50 Вт.

Новые графические процессоры Intel появятся в серийных продуктах позже в этом году.