Intel представила видеокарту Arc A580 за 180 долларов

Вчера компания Intel официально представила новую доступную видеокарту под названием Arc A580, которая на текущий момент продается в интернете за 180 долларов. Это достаточно низкая цена, которая позволяет пользователям с ограниченным бюджетом собрать производительный игровой компьютер и наслаждаться современными и не очень новинками на вполне приличном уровне графики. Сама компания позиционирует данную видеокарту как решение для разрешения Full HD, то есть ожидать от новинки какой-то внушительной производительности не стоит. Однако, с другой стороны, при цене в 180 долларов было бы странно надеяться, что видеокарта позволит играть в разрешении 4K. Это бюджетное решение, которое отлично справляется со своими поставленными задачами.

Многие зарубежные блогеры уже получили вариант данной видеокарты от партнеров компании Intel, они протестировали новинку, после чего заявили, что на текущий момент данная видеокарта является лучшей с точки зрения соотношения производительности и цены. Это означает, что если вы решили поиграть в видеоигры на доступном компьютере, то стоит искать именно эту видеокарту, потому что она предоставляет впечатляющую частоту кадров за свои деньги. Вопрос только в том, что все передовые технологии улучшения изображения, доступные на видеокартах NVIDIA, в данном случае будут недоступны. Для кого-то это может быть существенной проблемой, но в целом для доступного игрового ПК мощности видеокарты предостаточно.