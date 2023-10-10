Intel представила видеокарту Arc A580

Сегодня компания Intel официально представила новую видеокарту Intel Arc A580, которая является доступным решением начального уровня и способной конкурировать с видеокартой AMD RX 7600. Представители компании Intel даже заявили, что данная видеокарта на 6% мощнее прямого конкурента, что делает ее очень интересным решением для потенциальных покупателей. Правда, стоит сразу уточнить, что при покупке данной видеокарты стоит учитывать не только производительность на графике, которую производитель демонстрирует в рамках презентации. На самом деле у компании Intel до сих пор есть проблемы с драйверами, которые негативно влияют на общую производительность видеокарты в современных играх. И это действительно основная проблема этой новинки.

Вы можете купить видеокарту от компании NVIDIA или AMD, которые стоят примерно те же деньги, но при этом поддерживают современные драйверы и технологии, позволяющие играть в любые проекты с абсолютным комфортом. В случае с видеокартой Intel, вы покупаете видеокарту, которая через какое-то время будет работать так, как должна. Если у вас есть желание подождать несколько месяцев, пока производитель улучшит драйверы и сделает свою модель действительно пригодной к эксплуатации, то можно совершенно спокойно искать эту новинку в интернете и покупать ее. Но если вы хотите купить видеокарту и сразу играть в игры, получая первый раз производительности, то стоит обратить внимание на другие направления.
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