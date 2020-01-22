Intel представит архитектуру Xe GPU на GDC 2020

Intel планирует подробнее рассказать о своей новой архитектуре Xe Gpu на конференции разработчиков игр GDC 2020, которая пройдет с 16 по 20 марта в Сан-Франциско.

Новая архитектура графического процессора Xe обеспечивает значительное улучшение вычислений, геометрии и пропускной способности по сравнению с широко распространенной сегодня графикой. Видеокарты будут нацелены на игровой сегмент.

В ней будет реализована аппаратная поддержка трассировки лучей, благодаря архитектуре Turing GPU, использующей графические карты серии GeForce RTX. Intel планирует представить линейку дискретных видеокарт созданных на базе 10-нм графических процессоров в середине 2020 года.