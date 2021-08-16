Intel представляет новый бренд высокопроизводительной графики: Intel Arc

Корпорация Intel представила бренд своей будущей потребительской высокопроизводительной графической продукции: Intel Arc. Торговая марка Arc будет охватывать оборудование, программное обеспечение и услуги и будет охватывать несколько поколений оборудования, при этом первое поколение будет основано на микроархитектуре X e HPG под кодовым названием Alchemist (ранее известное как DG2). Intel также раскрыла кодовые названия будущих поколений под брендом Arc: Battlemage, Celestial и Druid.

Новый графический бренд будет охватывать оборудование, программное обеспечение и услуги. Первые микросхемы появятся в продуктах в первом квартале 2022 года как в мобильных, так и в настольных форм-факторах. Грядущие графические продукты Intel Arc основаны на микроархитектуре X e -HPG, конвергенции микроархитектур Intel X e LP, HP и HPC, которая обеспечит масштабируемость и эффективность вычислений с расширенными графическими функциями. Alchemist, первое поколение продуктов Intel Arc, будет включать аппаратную трассировку лучей и суперсэмплинг на основе искусственного интеллекта, а также полную поддержку DirectX 12 Ultimate.

«Сегодняшний день знаменует собой ключевой момент в графическом путешествии, которое мы начали всего несколько лет назад. Запуск бренда Intel Arc и появление будущих поколений оборудования означает глубокую и неизменную приверженность Intel к геймерам и разработчикам во всем мире. У нас есть команды, которые проделывают невероятную работу, чтобы обеспечить первоклассный и удобный опыт, когда эти продукты появятся в продаже в начале следующего года » – Роджер Чендлер, вице-президент Intel и генеральный менеджер по продуктам и решениям для клиентской графики.

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