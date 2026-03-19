Intel выпустила технологию готовых шейдеров

Видеокарты Intel серии Arc наконец получили поддержку предкомпилированных шейдеров, что позволяет ускорить загрузку игр. На старте технология поддерживается в 12 проектах, но в будущем компания обещает расширить поддержку. Ещё в прошлом году Microsoft добавила в DirectX через AgilitySDK новую функцию под названием Advanced Shader Delivery. Сейчас эта технология начинает распространяться, и Intel активно сотрудничает с Microsoft для её внедрения в свои видеокарты. Однако параллельно компания представила собственное решение — систему предкомпилированных шейдеров.

Речь идёт о технологии Precompiled Shader Distribution, которая сокращает время загрузки и запуска игр, уменьшает подлагивания при первом запуске и автоматически обновляет кэш шейдеров. Работает это следующим образом — облачная инфраструктура анализирует игры, заранее компилирует необходимые шейдеры и сохраняет их. Затем фирменное приложение графики Intel определяет, во что играет пользователь, и автоматически загружает готовые шейдеры, избавляя от необходимости выполнять этот процесс вручную при первом запуске. Функцию можно включать и отключать вручную, поэтому при желании её можно оставить выключенной и столкнуться с более заметными подлагиваниями при запуске. Также система будет автоматически обновлять шейдеры по мере выхода новых версий игр, драйверов или самих шейдерных наборов. Крайне полезная функция на самом деле, стоит ею воспользоваться.
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor