Intel выпустила технологию готовых шейдеров

Речь идёт о технологии Precompiled Shader Distribution, которая сокращает время загрузки и запуска игр, уменьшает подлагивания при первом запуске и автоматически обновляет кэш шейдеров. Работает это следующим образом — облачная инфраструктура анализирует игры, заранее компилирует необходимые шейдеры и сохраняет их. Затем фирменное приложение графики Intel определяет, во что играет пользователь, и автоматически загружает готовые шейдеры, избавляя от необходимости выполнять этот процесс вручную при первом запуске. Функцию можно включать и отключать вручную, поэтому при желании её можно оставить выключенной и столкнуться с более заметными подлагиваниями при запуске. Также система будет автоматически обновлять шейдеры по мере выхода новых версий игр, драйверов или самих шейдерных наборов. Крайне полезная функция на самом деле, стоит ею воспользоваться.