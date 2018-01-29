Интеллектуальное сканирование от Galaxy S9

Следующий флагман Samsung получит новый метод разблокировки.Функция называется «Интеллектуальное сканирование» — в зависимости от освещения смартфон будет автоматически выбирать тот или иной способ распознания пользователя, чтобы исключить вероятность ошибки распознавания. Производитель задействует в гаджете не только сканирование радужной оболочки глаза, но и распознавание лица.

Упоминание новой технологии было найдено в APK-файле приложения «Настроек» в тестовой сборке Android Oreo для Galaxy Note 8. Для ее работы не требуется использование дополнительных модулей камеры и датчиков, поэтому она может появиться и в предыдущем поколении флагманских смартфонов Samsung — Galaxy S8, S8+ и Note 8.С большой уверенностью можно предположить, что технология будет анонсирована вместе с Galaxy S9.