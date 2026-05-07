Интерфейс PCIe 8.0 требует новый тип разъёма для видеокарт

Классический интерфейс PCIe представляет собой медное соединение с поддержкой до 16 линий для подключения видеокарт к материнской плате. В режиме x16 система использует максимальную версию PCIe, поддерживаемую платформой, обеспечивая наивысшую доступную пропускную способность. Но при скорости 256 GT/сек интерфейс PCIe 8.0 должен обеспечивать около 1 ТБ/сек двусторонней передачи данных — это примерно в 8 раз быстрее по сравнению с современным PCIe 5.0, который используется в актуальных процессорах и видеокартах. Всё это говорит о том, что нынешний физический уровень PCIe практически исчерпал возможности масштабирования к моменту появления PCIe 8.0, поэтому разработчикам придётся искать альтернативный способ соединения между видеокартой и материнской платой. Правда, до релиза нового интерфейса ещё лет десять минимум.