Интерфейс PCIe 8.0 требует новый тип разъёма для видеокарт

Некоммерческая организация PCI-SIG опубликовала небольшое обновление по будущему стандарту PCIe 8.0 — черновая версия спецификации достигла этапа 0.5. Однако самое интересное здесь связано не столько с производительностью, сколько с возможным переходом на совершенно новый тип разъёма для поддержки такого уровня пропускной способности. Ранее предполагалось, что новый стандарт продолжит использовать привычный интерфейс подключения PCIe, но теперь стало ясно, что существующий разъём уже приближается к своим физическим пределам, из-за чего организация начала рассматривать замену традиционного электрического соединения PCIe.

Классический интерфейс PCIe представляет собой медное соединение с поддержкой до 16 линий для подключения видеокарт к материнской плате. В режиме x16 система использует максимальную версию PCIe, поддерживаемую платформой, обеспечивая наивысшую доступную пропускную способность. Но при скорости 256 GT/сек интерфейс PCIe 8.0 должен обеспечивать около 1 ТБ/сек двусторонней передачи данных — это примерно в 8 раз быстрее по сравнению с современным PCIe 5.0, который используется в актуальных процессорах и видеокартах. Всё это говорит о том, что нынешний физический уровень PCIe практически исчерпал возможности масштабирования к моменту появления PCIe 8.0, поэтому разработчикам придётся искать альтернативный способ соединения между видеокартой и материнской платой. Правда, до релиза нового интерфейса ещё лет десять минимум.
Valve оптимизировала видеопамять на Linux…
Разработчик из компании Valve представил новый подход к управлению памятью видеокарт с объёмом 8 ГБ VRAM …
ASUS выпустила кабель ROG Equalizer для мощных видеокарт…
Сегодня компания ASUS официально представила новый кабель питания ROG Equalizer — это 12V-2×6 PCIe-кабель…
Количество гарантийных обращений NVIDIA возросло на 1000%…
Не секрет, что после выхода видеокарт серии RTX 40 с новыми разъёмами питания 12VHPWR, а затем и серии RT…
NVIDIA выпустила технологию DLSS 4.5…
Компания NVIDIA сегодня выпустила крупное обновление своей технологии DLSS, добавив новые режимы генераци…
NVIDIA готовит к релизу новую версию GeForce RTX 5050…
NVIDIA, по информации инсайдеров, готовит обновлённую версию видеокарты GeForce RTX 5050, которая получит…
В Китае готовятся к релизу Lisuan G100…
Компании NVIDIA и AMD не проявляют особой активности в выпуске новых видеокарт для игрового сегмента, и, …
NVIDIA сокращает поставки игровых видеокарт…
Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс во время последнего отчёта за 4 квартал предупредила, что игровое…
NVIDIA будет поставлять графические ускорители для китайских…
На сегодняшней конференции GTC компания NVIDIA официально анонсировала, что BYD и Geely, а также Isuzu и …
GIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC обзор и тесты доступной видеокартыGIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC обзор и тесты доступной видеокарты
RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокартыRTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокарты
Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G обзор, тесты и сравнение с GeForce RTX 5060 TiRadeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G обзор, тесты и сравнение с GeForce RTX 5060 Ti
AORUS GeForce RTX 5060 ELITE 8G обзор и тесты. Народная видеокартаAORUS GeForce RTX 5060 ELITE 8G обзор и тесты. Народная видеокарта
GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G обзор, тесты и сравнение с Radeon RX 9060 XTGeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G обзор, тесты и сравнение с Radeon RX 9060 XT
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor