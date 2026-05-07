Интерфейс PCIe 8.0 требует новый тип разъёма для видеокарт

Некоммерческая организация PCI-SIG опубликовала небольшое обновление по будущему стандарту PCIe 8.0 — черновая версия спецификации достигла этапа 0.5. Однако самое интересное здесь связано не столько с производительностью, сколько с возможным переходом на совершенно новый тип разъёма для поддержки такого уровня пропускной способности. Ранее предполагалось, что новый стандарт продолжит использовать привычный интерфейс подключения PCIe, но теперь стало ясно, что существующий разъём уже приближается к своим физическим пределам, из-за чего организация начала рассматривать замену традиционного электрического соединения PCIe.

Классический интерфейс PCIe представляет собой медное соединение с поддержкой до 16 линий для подключения видеокарт к материнской плате. В режиме x16 система использует максимальную версию PCIe, поддерживаемую платформой, обеспечивая наивысшую доступную пропускную способность. Но при скорости 256 GT/сек интерфейс PCIe 8.0 должен обеспечивать около 1 ТБ/сек двусторонней передачи данных — это примерно в 8 раз быстрее по сравнению с современным PCIe 5.0, который используется в актуальных процессорах и видеокартах. Всё это говорит о том, что нынешний физический уровень PCIe практически исчерпал возможности масштабирования к моменту появления PCIe 8.0, поэтому разработчикам придётся искать альтернативный способ соединения между видеокартой и материнской платой. Правда, до релиза нового интерфейса ещё лет десять минимум.