Интернет-браузер теперь доступен на Galaxy Watch 4

Samsung Galaxy Watch 4 решает одну из основных проблем, с которыми пользователи Android сталкивались со старыми версиями часов Samsung - поддержка сторонних приложений. Благодаря One UI Watch на базе Wear OS 3 новейшие устройства Samsung предоставляют пользователям доступ к широкому спектру приложений через Play Store. Кроме того, Samsung также начала обновлять свои старые версии часов, предоставляя пользователям доступ к еще большему количеству опций. В прошлом месяце компания обновила приложение PPT Controller для поддержки Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic. Теперь оно выпускает аналогичное обновление для интернет-браузера Samsung.

Как вы можете видеть на прилагаемых снимках экрана, интернет-браузер Samsung на Galaxy Watch 4 позволяет открывать любой веб-сайт, смотреть видео на YouTube, добавлять закладки и даже выполнять быстрый поиск. В приложении есть режим масштабирования, который помогает пользователям легко читать текст при просмотре на Galaxy Watch 4, а также есть поддержка голосового ввода, жестов смахивания и клавиатуры, чтобы сделать работу максимально удобной. Кроме того, приложение также включает параметр «Показать на телефоне», позволяющий легко переходить с часов на телефон.

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