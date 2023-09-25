Инженеры разобрали Apple Watch Ultra 2 и были очень удивлены

Вчера компания iFixit, которая разбирает различного рода электронику, добралась до умных часов Apple Watch Ultra 2 и Apple Watch Series 9, чтобы посмотреть, чем они похожи и чем отличаются от своих предшественников. Как и следовало ожидать, в процессе разборки они выяснили, что на самом деле изменилось не так уж много, но, к счастью, в этом году компания добавила аккумулятор, который имеет на 4% больше объёма. Специалисты сразу отметили, что у Apple Watch Ultra 2 нет обещанного экрана microLED, о котором ранее говорили инсайдеры многократно, но часы всё равно могут похвастаться 1,92-дюймовым дисплеем с отличной чёткостью и детализацией изображения. Ëмкость аккумулятора теперь составляет 564 мАч, что на 4% больше, чем у оригинальных Apple Watch Ultra, имевших всего 542 мАч.

Впрочем, стоит сразу отметить, что заметить разницу вы, скорее всего, не сможете при всём желании. 41-миллиметровая версия умных часов Apple Watch Series 9 также была разобрана специалистами iFixit, но в данном случае производитель наоборот уменьшил объём аккумуляторной батареи до 282 мАч. В целом специалисты отметили, что процесс разборки или ремонта умных часов совершенно не изменился по сравнению с предыдущими поколениями — детали размещены так же, теми же крепёжными механизмами и в тех же местах, так что ожидать повышения ремонтопригодности не стоит. Отремонтировать такие умные часы всё ещё очень дорогое удовольствие, которое понравится далеко не каждому специалисту.
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