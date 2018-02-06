Ирландский сотовый оператор рассекретил дату анонса Sony Xperia XZ2

По последним слухам, компания Sony представит следующий флагманский смартфон на грядущей выставке MWC 2018. Сегодня эту информация случайно подтвердил в Twitter оператор Three. В почти сразу же удаленном сообщении говорилось о том, что Xperia XZ2 будет доступен скоро, а релиза Xperia XA2 ждать не стоит. Предполагается, что флагман получит первый для Sony экран с соотношением сторон 18:9, топовый процессор Snapdragon 845, новую камеру и ПО. Также ожидается анонс Xperia XZ Pro с 4К-дисплеем (возможна OLED-панель) и двойной основной камерой, а также Xperia XZ2 Compact с 5-дюймовым дисплеем. Напомним, что презентация Sony в рамках MWC 2018 запланирована на 26 февраля.