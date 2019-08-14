Хозяйственный суд Киевской области отклонил иск китайской компании Xiaomi H.K. Ltd, в котором та требовала арестовать партию смартфонов Хiаоmi RedMi 4 2/16 Gb в количестве 100 штук, поданных украинским дистрибьютором NIS на оформление в Киевскую таможню.

25 июля Xiaomi подала в суд на украинского дистрибьютора NIS, обвинив того в нарушении прав интеллектуальной собственности и потребовав ареста имущества и таможенного запрета. Но истец по какой-то неизвестной причине не уплатил полностью судебный сбор из-за чего иск был отклонен. Затем было еще несколько исков и обвинения во ввозе контрафактной продукции, но и эти попытки добиться запрета не увенчались успехом. В октябре очередной иск Xiaomi к украинскому дистрибьютору NIS был отклонен из-за отсутствия у юристов соответствующей доверенности. Истцу дали время до 20 ноября для устранения замечаний по иску. И вот сейчас стало известно, что Xiaomi H.K. Ltd так и не смогла предоставить суду доказательств наличия соответствующих письменных договоров с подписями на право использования торговых знаков на торговые марки Xiaomi, Mi, RedMi от Xiaomi Inc.

Суд посчитал, что истец не доказал, что он является единственным законным продавцом спорного товара.

Ответчик, в свою очередь, отметил, что партия товара была куплена у компании из США, которая приобрела его у официального дистрибутора техники Xiaomi. Этот аргумент был принят во внимание судом.