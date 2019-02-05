Изображение новых умных часов Fitbit Versa 2

Fitbit готовиться к выпуску преемника умных часов Versa. В сети появились изображения того, что может быть Fitbit Versa 2, которые показывают умные часы в четырех великолепных цветах: серебристый, розовый, фиолетовый и голубой. Новые умные часы станут незначительным обновлением по сравнению с существующей моделью с водонепроницаемостью 50 м, пульсометром, алюминиевым корпусом аэрокосмического класса и 6-осевым датчиком.

Предшественник был представлен год назад и было продано более миллиона устройств за полтора месяца. Fitbit Versa может похвастаться длительным сроком автономной работы, точным датчиком сна и доступной ценой.