Изогнутый 240-Гц монитор Alienware AW3425DW оценен в $800

Бренд Alienware пополнила ассортимент игровых мониторов моделью AW3425DW, которая основана на изогнутой 34,2-дюймовой матрице QD-OLED с разрешением 3440:1440 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 0.03 мс, 99,3-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, пиковой яркостью 1000 нит, сертификацией VESA DisplayHDR 400, поддержкой AMD FreeSync Premium Pro для минимизации разрывов изображения, интерфейсами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB 3.2 Gen 1, подставкой с регулировкой угла наклона от -5° до 21°, поворота на ±20° и высоты на 11 см, а также настенным креплением VESA 100:100 мм. Цена монитора составляет 800 долларов.