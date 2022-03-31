Изогнутый 4K-монитор Dell S3423DWC оценен в $525 Компания Dell представила монитор S3423DWC, который получил 34-дюймовую вогнутую VA-матрицу с разрешением 3440:1440 пикселей. Новинка также характеризуется контрастностью 3000:1, яркостью 300 кд/м², 99% охватом цветовой палитры sRGB, кадровой частотой 100 Гц, временем отклика 4 мс, поддержкой адаптивной синхронизации AMD FreeSync, разъемом USB-C с поддержкой DP 1.4 Alt Mode и USB PD мощностью 65 Вт, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним портом USB 3.2 Gen 1 Type-B и двумя USB 3.2 Gen 1 Type-A, переключателем KVM, двумя 5-Вт громкоговорителями 3,5-мм разъемом для наушников и регулируемой подставкой. Цена монитора составляет 525 долларов. Компания Dell представила монитор S3423DWC, который получил 34-дюймовую вогнутую VA-матрицу с разрешением 3440:1440 пикселей. Новинка также характеризуется контрастностью 3000:1, яркостью 300 кд/м², 99% охватом цветовой палитры sRGB, кадровой частотой 100 Гц, временем отклика 4 мс, поддержкой адаптивной синхронизации AMD FreeSync, разъемом USB-C с поддержкой DP 1.4 Alt Mode и USB PD мощностью 65 Вт, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним портом USB 3.2 Gen 1 Type-B и двумя USB 3.2 Gen 1 Type-A, переключателем KVM, двумя 5-Вт громкоговорителями 3,5-мм разъемом для наушников и регулируемой подставкой. Цена монитора составляет 525 долларов. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 20:14 . Продукт - Dell S3423DWC

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