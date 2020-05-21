Изогнутый игровой монитор ViewSonic Elite XG270QC появился в продаже

Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью Elite XG270QC, которая предназначена для работы в составе игровых систем. Новинка характеризуется 27-дюймовой VA-панелью, разрешением 2560:1440 пикселей (формат QHD), радиусом кривизны 1500R, яркостью 550 кд/м2, контрастностью 3000:1, динамической контрастностью 120 000 000:1, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium Pro для более плавной игры, 90% охватом цветового пространства DCI-P3, частотой обновления 165 Гц, временем отклика 3 мс (1 мс MPRT), углами обзора до 178 градусов, поддержкой стандарта DisplayHDR 400, системой PureXP, технологий Flicker-Free и Blue Light Filter для заботы о глазах пользователя, а также регулируемой подставкой. Цена ViewSonic Elite XG270QC составляет 460 долларов.