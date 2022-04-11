Изогнутый монитор Dell S3423DWC появился в продаже

Компания Dell выпустила в китайскую продажу изогнутый монитор S3423DWC, который был представлен в конце прошлого месяца. Цена новинки в Поднебесной составляет внушительные 900 долларов.

Напомним, что монитор характеризуется 34-дюймовой вогнутой VA-панелью с разрешением 3440:1440 пикселей, контрастностью 3000:1, яркостью 300 кд/м², 99% охватом цветового пространства sRGB, частотой обновления 100 Гц, временем отклика 4 мс, поддержкой адаптивной синхронизации AMD FreeSync для более плавного геймплея, интерфейсом USB-C с поддержкой DP 1.4 Alt Mode и USB PD мощностью 65 Вт, двумя разъемами HDMI 2.0, одним USB 3.2 Gen 1 Type-B и двумя USB 3.2 Gen 1 Type-A, переключателем KVM, двумя 5-Вт громкоговорителями 3,5-мм гнездом для наушников и регулируемой подставкой.

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