Изогнутый монитор LG UltraGear 45GR65DC оценен в $800

Компания LG объявила о выпуске изогнутых игровых мониторов UltraGear 45GR65DC и 45GR75DC, которые основаны на 44,5-дюймовой VA-матрице с разрешением 5120:1440 пикселей. Новинки также характеризуются соотношением сторон 32:9, кадровой частотой 200 Гц, контрастностью 3000:1, радиусом кривизны 1500R, временем отклика от серого к серому 1 мс, 95-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, глубиной цвета 10 бит, пиковой яркостью 400 кд/м², сертификацией DisplayHDR 600, поддержкой технологий AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-SYNC, двумя интерфейсами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, концентратором USB 3.0, 3,5-мм гнездом для наушников с DTS Headphone:X, регулируемой подставкой и креплением VESA (100:100 мм). Модель 45GR75DC наличием разъема USB-C с альтернативным режимом DisplayPort и функцией питания на 90 Вт. Мониторы уже появились в продаже по цене в 800 и 900 долларов соответственно.

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