Изогнутый монитор Samsung CRG5 вышел в России

Компания Samsung Electronics дала старт российским продажам игрового монитора Samsung CRG5 (C27RG50FQI). Новинка характеризуется 27-дюймовой изогнутой VA-панелью с радиусом изгиба 1500R, частотой обновления 240 Гц, разрешением 1920:1080 пикселей, соотношением сторон 16:9, контрастностью 3000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов, яркостью 300 кд/м2, поддержкой технологии G-Sync, двумя интерфейсами HDMI и одним Display Port 1.2, а также 3,5 мм разъемом. Рекомендованная цена монитора составляет 24 990 рублей.