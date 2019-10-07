Известны характеристики Honor V30 и Honor V30 Pro

Huawei уже работает над новым флагманским смартфоном Honor V30, оказывается новинка выйдет в двух версиях, обычная V30 и версия V30 Pro.

Honor V30

Honor V30 Pro

Младшей модели приписывают топовый процессор Kirin 990 и LCD дисплей с отверстием для селфи камеры. На задней стороне расположится тройная камера с главным сенсором на 60 Мп. Устройству также приписывают аккумулятор ёмкостью на 4000 мАч с быстрой зарядкой SuperCharge.Honor V30 Pro будет отличаться процессором Kirin 990 с поддержкой 5G и более ёмкостным аккумулятором на 4200 мАч c быстрой зарядкой 40 Вт SuperCharge и беспроводной зарядкой на 15 Вт. Honor V30 Pro оснастили двойной селфи камерой и основной камерой на четыре модуля.