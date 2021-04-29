Известны характеристики LTE-версии Samsung Galaxy Book Go

Ожидаемые спецификации ноутбука Galaxy Book Go LTE компании Samsung появились в сети перед запуском. Samsung Galaxy Book Go станет первым ноутбуком ARM, работающим под управлением операционной системы Windows 10.

Samsung Galaxy Book Go будет иметь 14-дюймовый HD-дисплей на ЖК-экране. Также ноутбук включают в себя: сканер отпечатков пальцев для индивидуальной разблокировки ноутбука, камеру 720p, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 1 ТБ через слот для карт microSD. За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 7c на базе ARM, с восемью вычислительными ядрами и встроенным модемом LTE.

Samsung Galaxy Book Go с поддержкой LTE имеет модем LTE, несколько портов USB с поддержкой USB 2.0, Type-C и USB 3.2, а также совместимость с Bluetooth 5.1. Зарядка аккумулятора ноутбука осуществляется через порт USB Type-C, что указывает на возможность быстрой зарядки, при этом аккумулятор может работать до 18 часов при полной зарядке.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Book Go LTE
Новости:
Ноутбуки серии Dell Inspiron обновлены процессорами Intel Core 11-го поколения

Серия ноутбуков Dell Inspiron была полностью переработана с новым внешним видом - об этом заявила сама ко...
Новый Microsoft Surface Laptop 4 будет стоить €1150

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о новых ноутбуках Microsoft Surface Laptop, которые будут пред...
LG Ultra Gear 17 получил графику GeForce GTX 1650 Ti

Компания LG пополнила ассортимент ноутбуков моделью Ultra Gear 17, которая оценена в 2000 долларов. Новин...
Samsung Galaxy Book Go LTE готовится к релизу

Ожидается, что южнокорейский технологический гигант Samsung проведет мероприятие Galaxy Unpacked 28 апрел...
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 получил титановый корпус

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров топовой моделью ThinkPad X1 Titanium, котор...
Обзор ADATA Falcon 512 GB (AFALCON-512G-C). Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантиейОбзор ADATA Falcon 512 GB (AFALCON-512G-C). Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантией
Обзор EZVIZ C8C. Наружная камера с круговым обзоромОбзор EZVIZ C8C. Наружная камера с круговым обзором
Обзор Verbatim Store 'n' Go USB 3.2 256 ГБ (Verbatim 53249). Быстрый внешний дискОбзор Verbatim Store 'n' Go USB 3.2 256 ГБ (Verbatim 53249). Быстрый внешний диск
Обзор HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi. Умный увлажнитель воздухаОбзор HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi. Умный увлажнитель воздуха
Обзор DIGMA Freedrive 720 GPS. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детекторомОбзор DIGMA Freedrive 720 GPS. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором
Выбираем аксессуары для HUAWEI Watch GT ...
Выбираем аксессуары для HUAWEI Watch GT Производители умных часов делают свои устройства с каждым годом все более прочными и надежными — пользова...
Обзор Harper HB-518. Беспроводные TWS-на...
Обзор Harper HB-518. Беспроводные TWS-наТестируемые сегодня беспроводные наушники Harper HB-518 оснащены актуальным модулем Bluetooth 5.1. Они по...
Флагман Meizu 18 оснастили компактным 2K...
Флагман Meizu 18 оснастили компактным 2KКомпания Meizu пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Meizu 18, главной особенностью которо...
Планшет Xiaomi Mi Pad 5 получит 144-Гц 2...
Планшет Xiaomi Mi Pad 5 получит 144-Гц 2 Китайские источники раскрыли подробные характеристики планшета Xiaomi Mi Pad 5, который еще не был пред...
Умные часы OnePlus Watch попали в сеть...
Умные часы OnePlus Watch попали в сетьОжидается, что в этом году OnePlus дебютирует в мире умных часов с двумя продуктами и в преддверии запуск...
Redmi K40 не будет поддерживать беспрово...
Redmi K40 не будет поддерживать беспровоКомпания Xiaomi официально объявила о том, что смартфон Redmi K40 не получит поддержку беспроводной заряд...
Realme GT Neo получил 2 млн предзаказов...
Realme GT Neo получил 2 млн предзаказовКомпания Realme официально объявила о том, что на смартфон Realme GT Neo 2 было принято уже два миллиона ...
OnePlus 9 уже доступен для предзаказа...
OnePlus 9 уже доступен для предзаказаКомпания OnePlus начала принимать предзаказы на смартфоны серии OnePlus 9, официальная презентация которы...
Huawei готовит к релизу MatePad Pro 2...
Huawei готовит к релизу MatePad Pro 2На рынке планшетов нет ничего нового на протяжении уже достаточно длительного времени, так как компания A...
Microsoft Surface Laptop 4 засветился в ...
Microsoft Surface Laptop 4 засветился в В базе данных бенчмарка UserBenchmark обнаружились сведения о ноутбуке Microsoft Surface Laptop 4, которы...
Oppo Reno5 K представлен в Китае...
Oppo Reno5 K представлен в КитаеНовый смартфон Oppo Reno5 K поступит в продажу 6 марта в Китае. Устройство представлено в цветах: Green B...
Instagram Lite запущен в по всему миру...
Instagram Lite запущен в по всему мируПриложение Instagram Lite было запущено в декабре прошлого года, тогда оно было доступно только на террит...
Обзор CUBOT W03. Недорогие умные часыОбзор CUBOT W03. Недорогие умные часы
Обзор Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с голосовым управлениемОбзор Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с голосовым управлением
Обзор DIGMA Freedrive 720 GPS. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детекторомОбзор DIGMA Freedrive 720 GPS. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором
Обзор Polaris PWK 1759CGL. Электрический чайник с упрощенным заливанием водыОбзор Polaris PWK 1759CGL. Электрический чайник с упрощенным заливанием воды
Обзор Candy CMXG20DR. Яркая микроволновая печь с базой рецептовОбзор Candy CMXG20DR. Яркая микроволновая печь с базой рецептов
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:

2006-2021 © MegaObzor