Известны характеристики LTE-версии Samsung Galaxy Book Go

Ожидаемые спецификации ноутбука Galaxy Book Go LTE компании Samsung появились в сети перед запуском. Samsung Galaxy Book Go станет первым ноутбуком ARM, работающим под управлением операционной системы Windows 10.

Samsung Galaxy Book Go будет иметь 14-дюймовый HD-дисплей на ЖК-экране. Также ноутбук включают в себя: сканер отпечатков пальцев для индивидуальной разблокировки ноутбука, камеру 720p, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 1 ТБ через слот для карт microSD. За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 7c на базе ARM, с восемью вычислительными ядрами и встроенным модемом LTE.

Samsung Galaxy Book Go с поддержкой LTE имеет модем LTE, несколько портов USB с поддержкой USB 2.0, Type-C и USB 3.2, а также совместимость с Bluetooth 5.1. Зарядка аккумулятора ноутбука осуществляется через порт USB Type-C, что указывает на возможность быстрой зарядки, при этом аккумулятор может работать до 18 часов при полной зарядке.