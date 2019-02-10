JBL JRPOP портативная колонка

Компания Harman выпустила отличную модель для юных меломановов. Акустическая система JBL JRPOP выпускается в синем, красном, зеленом, розовом, фиолетовом и бирюзовом цветах. Так как устройство ориентировано на молодую аудиторию, производитель выбрал для него яркие варианты цветов с переливающейся подсветкой. В комплекте с колонкой идет набор наклеек, с помощью которых ребёнок может придать гаджету индивидуальности. Для удобной переноски JBL JRPOP оснащена тканевым ремешком.Колонка поддерживает подключение по Bluetooth сразу к двум источникам и позволяет прослушивать музыку без подзарядки до 5 часов. Прочный корпус не содержит мелких деталей и защищён от воды и пыли по стандарту IPx7, что позволяет брать колонку на прогулки или в ванную.