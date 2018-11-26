JVC представляет новый 75-дюймовы телевизор

JVC с Veira Group добавляет еще одно расширение в портфолио JVC - 75-дюймовый UHD Smart TV 75N785C. Уникальные изображения на экране, великолепная звуковая и удобная технология объединяются в мощный и надежный телевизор JVC. Современный и гладкий телевизор впишется в любой изысканный дизайн. UHD-телевизор имеет в 4 раза больше пикселей, чем FHD.

Новинка работает с разрешением экрана 3840 × 2160 и панелью, которая обеспечивает динамический коэффициент контрастности 5000: 1. Телевизор обеспечивает доступ к неограниченным приложениям и поставляется с двухъядерным процессором. Оснащен 1 ГБ оперативной памяти и объемом памяти до 8 ГБ, встроенными колориметрическими колонками мощностью 20 Вт с регулировкой низких и высоких частот. Возможности подключения: 3 HDMI и 2 USB-слота. В комплект включена воздушная мышь. Продукт уже доступен в продаже.