Jabra Elite 85h в Росии

Компания Jabra представила для российского рынка новое пополнение серии наушников Elite — беспроводную модель Elite 85h.

Новинка обладает функцией Jabra SmartSound на базе искусственного интеллекта, разработанной принадлежащей Jabra компанией по интеллектуальному аудиоанализу audEERING. Эта функция, анализируя окружающие звуки, автоматически подстраивает звук под окружающую среду, обеспечивая наилучшее качество во время прослушивания мелодий или разговора.

Пользователь может выбрать один из трёх режимов — «На людях», «По пути на работу или домой» и «В домашней обстановке», а также установить персональные настройки с помощью приложения Jabra Sound+, которые в дальнейшем будут использоваться в схожей ситуации.

Также Jabra Elite 85h имеют функцию активного шумоподавления (ANC) и поддерживают технологию HearThrough, позволяющую в зависимости от ситуации блокировать или активировать окружающие звуки.

Наушники оснащены 40-мм динамиками и восемью микрофонами, включая шесть для звонков (4 для ANC и 2 гибридных микрофона для звонков и ANC).

Продолжительность автономной работы устройства при активированной функции шумоподавления составляет 36 часов и 41 час — без активации ANС. Для подключения голосового помощника достаточно одного нажатия кнопки.

Наушники обладают защитой от попадания влаги и пыли согласно стандарту IP52. Компания предоставляет на устройство двухлетнюю гарантию от воздействия воды и пыли.

Jabra Elite 85h можно приобрести в сети магазинов электроники Doctorhead по цене 19 990 рублей, доступные цветовые варианты — титаново-чёрный и тёмно-синий.