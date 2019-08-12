Jabra Elite 85h в Росии

2019-08-12, Автор - Ramil; Продукт - Jabra Elite 85h; [30]
Компания Jabra представила для российского рынка новое пополнение серии наушников Elite — беспроводную модель Elite 85h.

Новинка обладает функцией Jabra SmartSound на базе искусственного интеллекта, разработанной принадлежащей Jabra компанией по интеллектуальному аудиоанализу audEERING. Эта функция, анализируя окружающие звуки, автоматически подстраивает звук под окружающую среду, обеспечивая наилучшее качество во время прослушивания мелодий или разговора.

Пользователь может выбрать один из трёх режимов — «На людях», «По пути на работу или домой» и «В домашней обстановке», а также установить персональные настройки с помощью приложения Jabra Sound+, которые в дальнейшем будут использоваться в схожей ситуации.

Также Jabra Elite 85h имеют функцию активного шумоподавления (ANC) и поддерживают технологию HearThrough, позволяющую в зависимости от ситуации блокировать или активировать окружающие звуки.

Наушники оснащены 40-мм динамиками и восемью микрофонами, включая шесть для звонков (4 для ANC и 2 гибридных микрофона для звонков и ANC).

Продолжительность автономной работы устройства при активированной функции шумоподавления составляет 36 часов и 41 час — без активации ANС. Для подключения голосового помощника достаточно одного нажатия кнопки.

Наушники обладают защитой от попадания влаги и пыли согласно стандарту IP52. Компания предоставляет на устройство двухлетнюю гарантию от воздействия воды и пыли.

Jabra Elite 85h можно приобрести в сети магазинов электроники Doctorhead по цене 19 990 рублей, доступные цветовые варианты — титаново-чёрный и тёмно-синий.


Комментарии и отзывы Jabra Elite 85h
Пылесос от iRobot...
Пылесос от iRobotСовместимый со всеми типами полов, роботизированный пылесос скользит по вашему дому, собирая грязь, пыль ...
Беспроводная носимая акустическая систем...
Беспроводная носимая акустическая системПопулярная акустическая система Bose Soundwear лежит на ваших плечах и действует как личный виртуальный п...
В Индии производят очень мало iPhone...
В Индии производят очень мало iPhoneНекоторое время назад появилась информация о том, что компания Foxconn перенесла производство смартфонов ...
Наушники- вкладыши Bose SoundSport...
Наушники- вкладыши Bose SoundSportBose известен своим исключительным качеством звука в течение многих лет, поэтому вы можете быть уверены, ...
Realme 5 и Realme 5 Pro выйдут 20 август...
Realme 5 и Realme 5 Pro выйдут 20 августДлительное время пользователи обсуждали в интернете возможность выхода новых устройств от бренда Realme, ...
Автомобильная магнитола Sony XAV-AX8000...
Автомобильная магнитола Sony XAV-AX8000Sony представила магнитолу с 9-дюймовым экраном для старых автомобилей. Компания Sony представила авт...
Роботизированные контактные линзы...
Роботизированные контактные линзыИследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали контактные линзы, которые используют...
108-мегапиксельная камера для смартфонов...
108-мегапиксельная камера для смартфоновНедавно Xiaomi заявила, что совместно с Samsung планирует выпустить смартфон, разрешение основной камеры ...


Обзор Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube Water Cooling Kit (CL-W253-CU12SW-A). Кастомная СВООбзор Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube Water Cooling Kit (CL-W253-CU12SW-A). Кастомная СВО
Обзор TOTOLINK N600R. Недорогой роутер с функцией Turbo SwitchОбзор TOTOLINK N600R. Недорогой роутер с функцией Turbo Switch
Обзор HARPER DVHR-430. Недорогой видеорегистратор с Full HDОбзор HARPER DVHR-430. Недорогой видеорегистратор с Full HD
Обзор STARWIND SSP6031. Недорогие напольные весы для дома Обзор STARWIND SSP6031. Недорогие напольные весы для дома
Обзор плюсов и минусов флагманского смартфона Samsung Galaxy Note10Обзор плюсов и минусов флагманского смартфона Samsung Galaxy Note10
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2Мы привыкли к тому, что современные игровые ноутбуки стоят достаточно дорого и не каждому они по карману....
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёл...
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёлЕсть игры, которые вышли когда-то давно на консолях и никак не могли добраться до настольных компьютеров....
Обзор Lenovo S5 Pro 6/64GB и Lenovo K5 P...
Обзор Lenovo S5 Pro 6/64GB и Lenovo K5 PМногие, наверное, слышали, что несколько лет назад, Lenovo приобрела компанию Motorola, и теперь активно ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Tab...
Предварительный обзор Samsung Galaxy TabБытует мнение, что на рынке есть только один серьезный планшет и он производится компанией Apple, все ост...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офис...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офисДовольно часто я слышу от пользователей вокруг, что им не нравится привычный офис от компании Microsoft —...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARG...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARGВ последнее время производители систем охлаждения сделали большой упор на СЖО — они стали заметно доступн...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языки...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языкиСегодня мы проварим о приложении Drops, которое открывает пользователю доступ к изучению иностранного язы...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с Болливуд старается во всем перещеголять Голливуд: мало того, что их фильмы о любви давно считаются одни...
Предварительный обзор Acer Chromebook Sp...
Предварительный обзор Acer Chromebook SpДлительное время пользователи не совсем понимали, зачем им ноутбуки под управлением операционной системы ...
Обзор Tabletki. Полезный софт...
Обзор Tabletki. Полезный софтСегодня мы поговорим о крайне полезном приложении Tabletki, которое позволяет искать информацию о препара...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i Pro...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i ProМы привыкли к тому, что производительные смартфоны с привлекательным дизайном и хорошей камерой стоят кра...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные ...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные 25 июля в Москве прошла презентация компании ASUS, в рамках которой были представлены игровые ноутбуки се...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor