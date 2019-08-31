Jaeger LeCoultre выпустила часы Polaris Date

На мероприятии SIHH компания Jaeger LeCoultre выпустила новую коллекцию Polaris.

Круглый корпус из нержавеющей стали с размером 42 мм, с тонкой рамкой, полированный купол из сапфирового стекла, толстого как стекло Plaxi. Изогнутые ножки часов наклонены вниз, как часы 70-х годов.

Часовые и минутные стрелки Батона опускают водяной знак цвета слоновой кости на оборотную сторону арабских 6, 9, 12 с тем же цветным водяным знаком, чтобы придать винтажным часам особенный вид.

Polaris с двумя коронками для поворота края шкалы Дайвинг Базель внутри циферблата, для установки времени и даты.

Задняя крышка плотно прикреплена к корпусу с помощью четырех винтов. Внутри имеется автоматический двигатель Cal.899A. До 219 единиц, частота 28 800 оборотов в минуту, запас хода 38 часов, проверено 1000 часа стандартов JLC.

Часы водонепроницаемые, можно опуститься на глубину до 200 метров. Модель оснастили резиновым ремешком с синей пирамидальной структурой, которая идеально подходит к циферблату.

Jaeger LeCoultre Polaris Date лимитированная серия изготовлено 800 единиц. Старт продаж намечен на сентябрь 2019 года.