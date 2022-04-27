JamesDonkey анонсировал беспроводную клавиатуру RS4 RGB TKL

JamesDonkey — довольно известный производитель периферийных устройств из Китая с броским названием представила новую беспроводную клавиатуру RS4 RGB TKL с новыми переключателями Gateron Pro 2.0.

JamesDonkey RS4 RGB TKL — это новый взгляд на многофункциональную механическую клавиатуру TKL с проводным подключением USB в дополнение к Bluetooth и беспроводным возможностям 2,4 ГГц. Сбоку имеется многофункциональное колесо для регулировки громкости и воспроизведения мультимедиа, а батарея емкостью 4000 мАч также помогает с доступной RGB-подсветкой 16,8 Мп для каждой клавиши.

Он поставляется с двухцветными колпачками клавиш PBT, а также с новым Pro Yellow 2 от Gaterons. 0, которые обещают плавный набор текста. JamesDonkey RS4 RGB TKL уже доступен для предварительного заказа по цене 79 долларов.

CORSAIR выпустила механическую игровую клавиатуру K70 RGB PR…
CORSAIR выпустила механическую игровую клавиатуру K70 RGB PRCORSAIR, мировой лидер в области высокопроизводительного оборудования для геймеров, сегодня представила н…
SteelSeries и Bungie объединяются для создания лимитированно…
SteelSeries и Bungie объединяются для создания лимитированноSteelSeries, мировой лидер в области игровых и киберспортивных периферийных устройств и разработчик игр B…
Выпущена модульная игровая клавиатура Mountain Everest 60…
Выпущена модульная игровая клавиатура Mountain Everest 60Компания Mountain, занимающаяся разработкой компьютерных периферийных устройств, выпустила свою новую ком…
Беспроводная клавиатура Cooler Master MK721 65% появится в м…
Беспроводная клавиатура Cooler Master MK721 65% появится в мКомпания Cooler Master готовится выпустить новую клавиатуру MK721 в компактном форм-факторе 65%. …
AZIO Cascade 75% механическая клавиатура для Mac и ПК…
AZIO Cascade 75% механическая клавиатура для Mac и ПКCascade — это универсальная компактная механическая клавиатура, которая позволяет пользователям настраива…
NZXT анонсировала свою первую клавиатуру Function и игровую …
NZXT анонсировала свою первую клавиатуру Function и игровую NZXT сегодня объявила о новом шаге на рынке периферийных устройств с модульной механической клавиатурой F…
Представлена механическая клавиатура Keychron Q85…
Представлена механическая клавиатура Keychron Q85Keychron представила новейшую механическую клавиатуру Keychron Q85. Keychron Q85 — это изготовленная на з…
IOGEAR представила механическую клавиатуру HVER STEALTH…
IOGEAR представила механическую клавиатуру HVER STEALTHПроизводитель игровой периферии компания IOGEAR расширяет ассортимент устройств представив механическую к…
Обзор Logitech MX Keys Mini. Лучшая TKL-клавиатура для работыОбзор Logitech MX Keys Mini. Лучшая TKL-клавиатура для работы
Обзор SVEN KB-G9600. Мембранная игровая клавиатура с макросамиОбзор SVEN KB-G9600. Мембранная игровая клавиатура с макросами
Обзор SVEN KB-G9500. Недорогая механическая клавиатура с макросамиОбзор SVEN KB-G9500. Недорогая механическая клавиатура с макросами
Обзор HyperX Origins 60%. Компактная игровая клавиатураОбзор HyperX Origins 60%. Компактная игровая клавиатура
Обзор OKLICK 240M Black USB. Беспроводная клавиатура и мышкаОбзор OKLICK 240M Black USB. Беспроводная клавиатура и мышка
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor