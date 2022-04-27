JamesDonkey анонсировал беспроводную клавиатуру RS4 RGB TKL

JamesDonkey — довольно известный производитель периферийных устройств из Китая с броским названием представила новую беспроводную клавиатуру RS4 RGB TKL с новыми переключателями Gateron Pro 2.0.

JamesDonkey RS4 RGB TKL — это новый взгляд на многофункциональную механическую клавиатуру TKL с проводным подключением USB в дополнение к Bluetooth и беспроводным возможностям 2,4 ГГц. Сбоку имеется многофункциональное колесо для регулировки громкости и воспроизведения мультимедиа, а батарея емкостью 4000 мАч также помогает с доступной RGB-подсветкой 16,8 Мп для каждой клавиши.

Он поставляется с двухцветными колпачками клавиш PBT, а также с новым Pro Yellow 2 от Gaterons. 0, которые обещают плавный набор текста. JamesDonkey RS4 RGB TKL уже доступен для предварительного заказа по цене 79 долларов.