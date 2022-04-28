JamesDonkey анонсирует беспроводную клавиатуру RS4 RGB TKL с переключателями Gateron Pro 2.0

JamesDonkey RS4 имеет компактную раскладку TKL с 87 клавишами. На клавиатуре находится регулятор громкости мультимедиа, доступный сбоку.
Механическая клавиатура JamesDonkey RS4 поддерживает три различных режима подключения и поддерживает беспроводную связь 2,4 ГГц, а также беспроводную связь Bluetooth. Для проводных соединений RS4 поддерживает соединения USB Type-C. Клавиатура имеет прочную конструкцию с высококачественным корпусом из алюминиевого сплава и высококачественными колпачками клавиш из ПБТ. Многоцветная RGB-подсветка отображающая 16,8 миллионов цветов и имеет двухзонный эффект RGB. Эффекты RGB легко контролируются и переключаются клавишами.
Клавиатура JamesDonkey RS4 RGB TKL доступна для предварительного заказа по цене 79 долларов.