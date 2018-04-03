Japan Display вкладывает деньги в ЖК-экраны

Компания Japan Display нуждается в 500 миллионах долларов для того, чтобы утолить жажду компании Apple на дисплеи. Дело в том, что гигант мобильного рынка не планирует полностью переводить свои смартфоны и планшеты на OLED дисплеи, пока что в этом нет необходимости и технология не очень понравилась пользователям. На данный момент производитель хочет выпустить некоторую долю устройств с ЖК-дисплеями, которые тоже нужно активно производить уже сейчас. Для того, чтобы полностью удовлетворить потребности Apple в этом вопросе, Japan Display привлекает 500 миллионов долларов инвестиций, чтобы производить дисплеи и тем самым оставаться на плаву. Если в Apple сами начнут создавать дисплеи и откажутся от памяти Samsung, то половина всего рынка просто рухнет. Будем следить за новостями по этой теме.