Ярко-красный Huawei Honor 7X выходит в России

Компания Huawei объявила о скором старте российских продаж смартфона Honor 7X в новой, ярко-красной, расцветке, которая выпущена ограниченным тиражом в количестве 20 000 штук. Новинка станет доступна для покупки с 19 февраля по рекомендованной розничной цене 17 990 рублей. Напомним, что дебютировавший осенью прошлого года Huawei Honor 7X оснащается металлическим корпусом со сканером отпечатков пальцев на задней панели, 5,93-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, основной двойной камерой 16+2 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп, фирменным восьмиядерным процессором Kirin 659, 4 ГБ оперативной и 32, 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3340 мАч.