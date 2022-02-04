Яркость MacBook Pro и Pro Display XDR 2021 года ограничивается при высоких температурах

На этой неделе Apple опубликовала новый документ, касающийся линейки MacBook Pro 2021 года и Pro Display XDR. Судя по всему, оба устройства ограничивают общую яркость экрана, чтобы избежать повреждений при работе панели дисплея при высоких температурах.

В документе поддержки Apple заявил, что символ предупреждения будет отображаться в строке меню или меню дисплея в Центре управления MacBook Pro 2021 года или Apple Pro Display XDR. Это оповещение уведомляет пользователей о том, что дисплей находится в режиме пониженного энергопотребления и что яркость также будет ограничена. Apple говорит, что это происходит только в нескольких сценариях. К ним относятся высокая температура окружающей среды в помещении или длительное отображение яркого контента на экране.

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