Яркость клавиатуры Apple iPad можно будет менять сочетанием клавиш

Клавиатура Apple Pro Magic Keyboard является отличным решением для опытных пользователей iPad, но постоянный отказ компании от включения ряда функций на своих клавиатурах iPad сопряжен с некоторыми крупными компромиссами. Например, чтобы изменить яркость подсветки клавиатуры, в приложении «Настройки» необходимо углубиться на несколько уровней.

И похоже, что компания Apple решила упростить изменение яркости клавиатуры iPad посредством сочетания клавиш. На это указывает код, содержащийся в бета-версии iPadOS 13.5.5.