Яркость клавиатуры Apple iPad можно будет менять сочетанием клавиш

Клавиатура Apple Pro Magic Keyboard является отличным решением для опытных пользователей iPad, но постоянный отказ компании от включения ряда функций на своих клавиатурах iPad сопряжен с некоторыми крупными компромиссами. Например, чтобы изменить яркость подсветки клавиатуры, в приложении «Настройки» необходимо углубиться на несколько уровней.

И похоже, что компания Apple решила упростить изменение яркости клавиатуры iPad посредством сочетания клавиш. На это указывает код, содержащийся в бета-версии iPadOS 13.5.5.
Комментарии и отзывы Apple Magic Keyboard for iPad Pro
Обзоры:
Обзор ArtPlay Lynx 3. Геймпад для Android и iOSОбзор ArtPlay Lynx 3. Геймпад для Android и iOS
Обзор SteelSeries Rival 650 Wireless (62456). Лучшая беспроводная мышка для игрОбзор SteelSeries Rival 650 Wireless (62456). Лучшая беспроводная мышка для игр
Обзор Hyundai H-PAC380. Яркая и сочная портативная колонка с IPX6 и TWSОбзор Hyundai H-PAC380. Яркая и сочная портативная колонка с IPX6 и TWS
Новости:
Oculus Quest вернут в продажу

Некоторое время назад случился настоящий бум шлемов виртуальной реальности, который показал, что эти устр...
Обзор AOC GK500 Black USB. Механическая клавиатура под игры и работу

На прошлой неделе мы проводили тестирование игровой мышки AOC GM500, сегодня продолжая изучение модельной...
XRSpace анонсировала VR гарнитуру XRSpace Mova

Новый стартап проект XRSpace представила первую гарнитуру под названием Mova. Во главе проекта стоит Пите...
Обзор Elari NanoPods 2. TWS-наушники за адекватные деньгамОбзор Elari NanoPods 2. TWS-наушники за адекватные деньгам
Обзор Intel Core i5-10600K. Народный процессор. Сравнения с AMD Ryzen 5 3600Обзор Intel Core i5-10600K. Народный процессор. Сравнения с AMD Ryzen 5 3600
Обзор ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI). Лучшая материнская плата для Intel Gen.10 до 20000Обзор ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI). Лучшая материнская плата для Intel Gen.10 до 20000
Обзор Fractal Design Define 7 Compact Black TG Dark Tint (FD-C-DEF7C-02). Тест корпусаОбзор Fractal Design Define 7 Compact Black TG Dark Tint (FD-C-DEF7C-02). Тест корпуса
Обзор Corsair CV550 550W (CP-9020210-EU). Недорогой блок питания с 80 Plus BronseОбзор Corsair CV550 550W (CP-9020210-EU). Недорогой блок питания с 80 Plus Bronse
Обзор Redragon ELEMENT 5. Портативная ак...
Обзор Redragon ELEMENT 5. Портативная акПортативные колонки остаются актуальными, несмотря на любые ограничения по выходу из дома. А в условиях к...
Правительство США планируют перекрыть по...
Правительство США планируют перекрыть по Иностранные компании, использующие американское оборудование для производства чипов, должны получить лиц...
Apple выпустит несколько компьютеров Mac...
Apple выпустит несколько компьютеров MacСледующим шагом компании Apple в укреплении компьютеров Mac является переход от платформы на базе Intel к...
TeamSpeak стала официальным спонсором Ли...
TeamSpeak стала официальным спонсором ЛиКомпания Activision Blizzard Esports заключила партнерское соглашение с TeamSpeak. Тем самым TeamSpeak ст...
Gigabyte анонсировала материнскую плату ...
Gigabyte анонсировала материнскую плату Gigabyte анонсировала материнскую плату для энтузиастов и геймеров. Плата Z490 Aorus Ultra предлагает 12 ...
Meizu анонсировала флагманы Meizu 17 и 1...
Meizu анонсировала флагманы Meizu 17 и 1Стартовали предзаказы новых смартфонов компании Meizu. Флагманы Meizu 17 и 17 Pro представлены в новом ди...
Объектив Samyang 85mm f/1.4 для байонета...
Объектив Samyang 85mm f/1.4 для байонетаКомпания Samyang пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью 85mm f/1.4, которая предназначена...
NVIDIA совершила крупнейшее приобретение...
NVIDIA совершила крупнейшее приобретениеNVIDIA заключила официальное соглашение о приобретении компании Mellanox. Теперь Mellanox официально явля...
Процессоры AMD Ryzen 4000 получат увелич...
Процессоры AMD Ryzen 4000 получат увеличВ настоящее время тестируются инженерные процессоры компании AMD. Ryzen 4000 серии "Vermeer" получат боле...
Смартфон IQOO Z1 получит зарядку на 44 В...
Смартфон IQOO Z1 получит зарядку на 44 ВКомпания IQOO выложила новый тизер смартфона IQOO Z1, который станет первой моделью на рынке с новейшей п...
Представлен смартфон Redmi Note 9 Pro...
Представлен смартфон Redmi Note 9 ProКак и было обещано, сегодня компания Redmi представила доступный смартфон Note 9 Pro, который несколько о...
Плата Colorful iGame Z490 Vulcan X засве...
Плата Colorful iGame Z490 Vulcan X засвеВ сети утекли спецификации материнских плат Colorful iGame Z490 Vulcan X и CVN Z490 Gaming Pro V20 для чи...
Обзор Defender ExtraLife 10000F. Недорогой павербанк с тремя USB портамиОбзор Defender ExtraLife 10000F. Недорогой павербанк с тремя USB портами
Обзор Transcend TS128GSDC500S. Карта памяти для камер с 40К 60FPSОбзор Transcend TS128GSDC500S. Карта памяти для камер с 40К 60FPS
Обзор AOC GK500 Black USB. Механическая клавиатура под игры и работуОбзор AOC GK500 Black USB. Механическая клавиатура под игры и работу
Обзор realme 6 8/128GB. Бюджетный смартфон с функционалом флагманаОбзор realme 6 8/128GB. Бюджетный смартфон с функционалом флагмана
Обзор Candy MIC 20 GDFX. Встраиваемая микроволновая печь с грилемОбзор Candy MIC 20 GDFX. Встраиваемая микроволновая печь с грилем
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor