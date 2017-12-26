Jinga Touch 4G появится в России уже в январе

2017-12-26, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Jinga Touch 4G; [70]
Китайский производитель смартфонов и мобильных телефонов Jinga Mobile объявляет о старте российских продаж смартфона Jinga Touch 4G. Солидные технические характеристики: 2,5d стекло, полностью металлический корпус, сканер отпечатка пальцев, ёмкий аккумулятор на 2400 мАч и поддержка LTE, в сочетании с ценой в 7490 рублей задают новые стандарты в бюджетном сегменте. Уже сегодня смартфоны Jinga Touch 4G доступны для покупки на сайте jinga.ru, а также в ближайшее время появятся на полках крупнейших торговых сетей во всех регионах России.

Являясь одним из российских лидеров в продажах кнопочных мобильных телефонов, Jinga в течение последних лет активно осваивает рынок бюджетных смартфонов. Новинка Jinga Touch 4G - первый шаг бренда в направлении производства аппаратов более высокого уровня. Оснащенный 4-ядерным процессором MTK 6737 с частотой 1.3 ГГц, смартфон имеет 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, с возможностью установки Micro-SD карты ёмкостью до 64 ГБ. Цельнометаллический корпус в сочетании с пятидюймовым IPS HD экраном с технологией Full Lamination, которая делает изображения на экране более контрастными и реалистичными, а также сканером отпечатка пальцев подчеркивает претензии смартфона на премиальность. Jinga Touch 4G поддерживает все актуальные на сегодня в России стандарты связи. Основная камера на 13 Мп и селфи-камера на 5 Мп позволят делать качественные фотоснимки, а благодаря батарее емкостью 2400 мАч смартфон будет работать в течение всего дня. Розничная цена Jinga Touch 4G - 7490 рублей. До середины января 2018 года смартфон будет эксклюзивно продаваться на официальном сайте бренда - jinga.ru. Первые 500 покупателей смогут приобрести новинку по специальной цене – 6990 рублей, а также получат портативный аккумулятор Untamo Unergy 2000. В ближайшее время Jinga Touch 4G также появится в крупнейших торговых сетях во всех регионах России.

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