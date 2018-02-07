Jinga объявил о начале продаж в России смартфона Jinga Start

В России начались продажи ультра дешевого смартфона Jinga Start. Смартфон получил 5-дюймовый IPS-экран с разрешением 1280 * 720 точек. В основе устройства лежит четырехъядерный чипсет MT6580A разработки MediaTek вкупе с 1 ГБ оперативная память. Для хранения пользовательских данных предусмотрен встроенный флеш-модуль на 8 ГБ и слот для карт MicroSD. В наличии гаджета также имеются камеры на 8 и 5 мегапикселей, пару слотов для SIM-карт и аккумуляторная батарея емкостью на 2000 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 7.0. Модель Jinga Start предлагается в 2-ух цветовых исполнениях: синем и сером по цене 3600 рублей.